Vous voulez vider votre sac après des vacances gâchées ? Racontez simplement ce qui vous est arrivé. « Le service était d'une lenteur exaspérante », « la chambre sentait le moisi », « les photos ne correspondaient absolument pas à la réalité » : ces descriptions factuelles restent dans le cadre légal.

Bannissez les gros mots et les accusations que vous ne pourriez pas prouver devant un juge. Vous pensez que l'hôtelier vous a arnaqué ? Gardez cette opinion pour vous et contentez-vous de décrire les faits : « j'ai payé 150 euros pour une chambre avec vue sur mer, j'ai eu une vue sur le parking ». C'est plus efficace et moins risqué.

Relisez toujours votre avis avant de cliquer sur « publier ». N'inventez rien, ne dramatisez pas. Vous avez un gros conflit avec l'établissement ? Écrivez d'abord directement au gérant. Cette démarche résout souvent le problème mieux qu'un avis vengeur qui pourrait vous coûter cher.

Google, TripAdvisor et les autres plateformes suppriment les commentaires signalés comme diffamatoires. Mais votre responsabilité juridique reste entière : si le professionnel vous attaque en justice, vous devrez répondre de vos mots devant un tribunal.

60% des consommateurs lisent les avis avant de réserver ou d'acheter selon les dernières études. Votre commentaire peut faire la différence entre le succès et la faillite d'un petit commerce. Rédigez-le avec cette responsabilité en tête.

Pour aller plus loin, sachez que la directive européenne Omnibus impose depuis mai 2022 aux plateformes de vérifier que les avis publiés sont authentiques. La DGCCRF utilise désormais l'algorithme « Polygraphe » pour traquer les faux commentaires : cet outil analyse le style d'écriture, la fréquence de publication et les liens entre les comptes suspects. L'Autorité de régulation professionnelle de la publicité recense plus de 2 000 signalements liés aux faux avis en 2024, soit 40% de plus qu'en 2023. Les entreprises qui organisent ces fraudes risquent deux ans de prison et 300 000 euros d'amende. Ces contrôles renforcés changent la donne pour tous ceux qui pensaient pouvoir manipuler les avis sans conséquences.