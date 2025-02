Il aura donc fallu trois jours de plus à Google pour sortir de son silence par l'intermédiaire de Victoria Kroll. Dans un message publié sur les forums, la porte-parole du géant des GAFAM explique : « Nous sommes conscients d'un problème affectant certains profils Google Business. Certains profils affichent un nombre d'avis inférieur à la réalité en raison d'un problème d'affichage. »

L'entreprise précise par ailleurs que les avis n'ont pas été supprimés et qu'une équipe travaille à la résolution du problème. Google n'a pas communiqué de date pour le déploiement du correctif, mais promet des mises à jour régulières sur le sujet. La société rappelle toutefois que certains avis peuvent être supprimés définitivement s'ils enfreignent les règles d'utilisation, notamment en cas de spam ou de contenu inapproprié. On se demande quel avis et combien d'étoiles les commerçants vont donner à Google.