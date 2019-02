Microsoft met en garde l'UE contre des cyberattaques lors des élections européennes

L'Allemagne, cible prioritaire des pirates

Fancy Bear serait à l'origine de certaines attaques

Alors que lesauront lieu en mai prochain, le géant américaina prévenu l'mercredi d'un lancement croissant de. La firme de Redmond affirme avoir «», provenant notamment deMicrosoft indique avoir détecté toute une, visant plusieurs dizaines d'employés de groupes de recherche qui se trouveraient en Allemagne, en France, en Pologne, en Belgique, en Serbie et en Roumanie.La société américaine affirme avoir «», comme l'indique Tom Burt, vice-président exécutif de Microsoft en charge de la sécurité.Microsoft précise par ailleurs «». La société pense tout de même que nombre de ces assauts sont l'œuvre «». Le groupe cité par Microsoft est réputé pour être affilié à une agence gouvernementale russe, que l'on connaît mieux sous le nom deou APT 28, déjà cité dans des attaques visant les États-Unis avant les élections présidentielles de 2016.Parmi les cibles des récentes attaques, on trouve le Conseil allemand des relations extérieures, l'Institut Aspen et le German Marshall Fund, qui a d'ailleurs réagi par l'intermédiaire de sa présidente, Karen Donfried : «», a-t-elle affirmé.Outre les élections européennes du mois de mai destinées à renouveler le Parlement, auront également lieu des scrutins majeurs en Ukraine, en Finlande, en Estonie et en Slovaquie.