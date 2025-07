La sortie mondiale de « F1 : le film » avec Brad Pitt a déclenché un véritable engouement sur le web. De nombreux internautes cherchent à voir le film en avant-première avant sa diffusion sur Apple Tv ou à profiter de goodies exclusifs. Et ça n'a pas échappé aux hackers, qui flairent la moindre occasion de s'en mettre plein les poches. Ils multiplient les fausses plateformes de streaming et les offres trop belles pour être vraies. Certains sites affichent la photo de Brad Pitt et proposent un accès gratuit au film. Pour y accéder, il faut créer un compte et saisir ses coordonnées bancaires. Les victimes ne voient jamais le film, mais leur compte se vide. D’autres arnaques circulent autour de promotions sur des jouets de voitures de course, censés être offerts par des partenaires du film. Là aussi, les internautes doivent payer des frais de livraison fictifs et fournissent leurs données personnelles, qui finissent parfois sur le Dark Web.