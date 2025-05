Plus de 6 mois après la grosse cyberattaque dont Free a été victime, ayant conduit à la fuite des données personnelles et des IBAN de 19 millions de clients, des e-mails de phishing circulent encore. L'ennui, c'est qu'ils sont toujours mieux personnalisés et peuvent clairement piéger les abonnés ou anciens abonnés peu sensibilités à la cybersécurité.