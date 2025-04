Les escrocs, on le sait, ne manquent pas d'imagination, mais avec les innombrables fuites de données de ces derniers mois et années, ils ne manquent pas non plus de données, de nos données. Ce matin, j'ai reçu un SMS de phishing (hameçonnage) presque habituel, « on a votre colis, il nerentre pas dans la boîte, bla bla bla », sauf que cette fois, il m'était nommément adressé. Et comme je suis curieux, j'ai voulu en savoir plus, pour mieux sensibiliser l'opinion.