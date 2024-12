Beaubarre

Je me suis fait avoir hier. J’attendais une marmite de riz livraison prévue hier et justement le message c’était colis trop gros pour la boite aux lettres, et que c’était détourné chez Mondial Relay. L’interface permet de choisir vraiment le relais et ensuite ils ont demandé des informations et les coordonnées bancaires « sans prélèvement » selon eux pour valider - ce n’est pas si étonnant que cela si le colis est détourné puisqu’il faut bien notre pièce d’identité lors du retrait.

J’ai reçu la marmite après et là je me suis posé des questions mais ils avaient déjà effectué leur tentative - heureusement que Revolut a résilié automatiquement ma carte.

Je suis donc officiellement classé dans les personnes agées vulnérables 8-/. Galère d’attendre une autre carte.