La France, cible fétiche des pirates pour les spams de Noël et vacances Kadéos, Carrefour ou Louis Vuitton

Il n'y a pas de repos pour les braves, dit-on, et pour les pirates informatiques non plus, surtout en période de Noël. Le Lab Bitdefender alerte sur les escroqueries saisonnières, qui se multiplient en cette fin d'année. Carrefour, Kadéos, Louis Vuitton ou encore Alibaba… les marques et enseignes usurpées ne manquent pas et servent à arnaquer les consommateurs à l'aide de spams, pour du bon vieux phishing par e-mail. Voici quelques-unes de leurs tactiques.