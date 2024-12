Le faux site demande alors de régler des frais qui permettront, évidemment, « d'acheminer le plus rapidement possible (le colis) vers le lieu de livraison ». Ce qui est faux. Pour cela, vous devrez entrer toutes vos coordonnées personnelles (une bien belle collecte) et vos coordonnées bancaires… On vous déconseille absolument de le faire, et on vous invite à ne surtout pas cliquer sur le lien contenu dans un e-mail ou SMS de ce type. On rappelle qu'un transporteur ne vous demandera jamais de payer des frais additionnels.