L'équipe de Threat Intelligence de Cleafy explique avoir identitifié une nouvelle campagne de fraude qui exploite un logiciel malveillant baptisé « SuperCard X ». Les attaquants utilisent la technologie NFC, qui permet les paiements rapides et sans contact entre appareils proches, pour intercepter et relayer les données des cartes bancaires. Les pirates peuvent ainsi opérer des transactions frauduleuses et des retraits aux distributeurs sans nécessiter la carte physique de la personne flouée.