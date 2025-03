Et évidemment, l'installation d'un logiciel de sécurité comme peut vous aider à identifier ces menaces en temps réel. N'oubliez pas aussi de mettre régulièrement à jour vos applications, système d'exploitation et logiciels pour corriger les failles de sécurité. Et vérifiez enfin attentivement les permissions demandées par les applications. Pensez bien qu'une app qui vous réclame l'accès à vos SMS devrait immédiatement éveiller vos soupçons.