Le malware EU ATM s'attaque aux distributeurs de billets en Europe : pour votre sécurité, privilégiez les paiements par carte ou mobile sans contact

Craignant l'étendue de ce malware à d'autres pays européens et à travers le monde, c'est aux usagers que revient la plus grande prudence et de prendre des mesures de précautions. Restez attentif à votre environnement et à d'éventuels dispositifs de surveillance (caméras, etc.) installés à proximité des guichets si vous devez retirer des espèces.



Dans la mesure du possible, privilégiez les paiements dématérialisés, par carte bancaire sans contact ou par paiement mobile. Ces solutions limitent les risques d'être confronté à un distributeur potentiellement compromis par le malware EU ATM.



Les banques et établissements financiers sont également appelés à renforcer drastiquement leurs mesures de sécurité informatique, de surveillance et d'intervention pour contrer cette menace d'un nouveau genre. Des mises à jour logicielles, des contrôles d'intégrité des systèmes ATM et une vigilance accrue du personnel sont autant de pistes à explorer. À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ignorons si le réseau français CB, qui gère 50 000 distributeurs automatiques de billets, est concerné par ce malware ni s'il touchera les distributeurs français pendant les Jeux olympiques de Paris 2024.