Comment deux étudiants américains arrivent à faire tourner des machines à laver totalement gratuitement

Sherbrooke et Taranenko ont réussi à contourner les contrôles de sécurité de l'application et envoyer des commandes directement aux serveurs du CSC, qui ne sont pas disponibles par le biais de l'application elle-même. Techniquement, n'importe qui peut activer une machine de l'entreprise sans payer ou créer un faux compte chez CSC Go, car les serveurs ne vérifient pas non plus si les nouveaux utilisateurs sont propriétaires de leur adresse électronique.