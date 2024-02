Même les distributeurs automatiques de confiseries utilisent la reconnaissance faciale désormais !

Adaria Vending Services, la société qui exploite le distributeur automatique, a déclaré à MathNEWS que le dispositif est conforme au RGPD, la loi européenne protégeant la confidentialité des données personnelles, réputée pour être la plus stricte au monde. « La technologie agit comme un capteur de mouvement qui détecte les visages, de sorte que la machine sait quand activer l'interface d'achat – sans jamais prendre ou stocker d'images des clients », précise l'entreprise. « L'acquisition de données se limite à l'évaluation des taux de fréquentation et de conversion des transactions du détaillant. »

River Stanley souligne toutefois qu'un cas similaire a donné lieu à une enquête du commissaire canadien à la protection de la vie privée il y a plusieurs années. Cadillac Fairview, exploitant de centres commerciaux, avait été pointé du doigt pour avoir placé un système semblable dans certains de ses kiosques à l'insu de ses clients. De plus, il a été révélé que les données ainsi recueillies auprès de « plus de 5 millions de Canadiens non consentants » avaient été scannées et stockées dans la base de données de l'entreprise, finalement contrainte de tout supprimer.

La confiance dans les distributeurs automatiques n'est donc pas au beau fixe au sein de l'université de Waterloo, où des post-it et du chewing-gum sont utilisés pour obstruer leurs caméras. Les étudiants ont finalement obtenu gain de cause, et les machines incriminées devraient être retirés par l'université dans un avenir plus ou moins proche. Cette dernière a par ailleurs déclaré à nos confrères d'Ars Technica qu'elle n'était pas « au courant de l'utilisation d'une technologie similaire sur le campus ». Rassurant.