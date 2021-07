La reconnaissance faciale pour rendre le Web plus sûr pour les enfants, la bonne solution ?

Depuis le 30 juillet 2020 en France, le fait pour un site de laisser ses internautes accéder à des contenus pornographiques sans vérifier leur âge constitue un délit. La loi sur les violences conjugales dispose qu’ils pourront être bloqués ou déréférencés à la demande du CSA s’ils ne mettent pas en place un contrôle strict, autre qu’une « simple déclaration ». Mais sans imposer de méthode particulière à utiliser.

Un an plus tard, force est de constater que la majorité des sites pornographiques restent accessibles aux mineurs. En mars 2021, relève Next INpact, trois associations défendant les droits de la famille et de l'enfance (Open, Cofrade, Unaf) ont ouvert une action judiciaire contre Pornhub, Xvideos, Xhamster et Jacquie et Michel. Mais rien n’a bougé. Seul Jacquie et Michel a réagi, en mettant en place une vérification par carte d’identité, My18Pass.

Il faut dire que les moyens pour vérifier l’âge des visiteurs demeurent un vrai casse-tête en l’absence d’un cadre plus précis. Pourtant, ce ne sont pas les idées qui manquent. Le site Pornhub en a déjà listé plusieurs : utiliser un identifiant officiel tel que FranceConnect, effectuer un micro-paiement par carte bancaire, obtenir un code SMS auprès d’un opérateur, ou envoyer un selfie et/ou une pièce d'identité à un système d'analyse du visage (nous y reviendrons).

Un projet de décret d’application est en cours d’examen. Constatant que les éditeurs naviguent à vue, il réclame au CSA d’adopter des « lignes directrices » relatives aux procédés de vérification de l’âge. Mais la CNIL a déjà fait savoir qu’ils ne devront pas « remettre en cause le principe d’anonymat en ligne ».