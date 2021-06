L'UE appelle à l'interdiction de la notation sociale et de la reconnaissance faciale dans les lieux publics

L'objectif du CEPD comme de l'EDPB est de lutter contre l'apparition potentielle de tout système d'identification à distance utilisant l'intelligence artificielle et qui permettrait, entre autres, d'établir un système de notation sociale, à l'image de la politique appliquée par exemple en Chine. Les régulateurs européens de la protection des données vont même plus loin en invoquant le fait qu'une telle captation de données biométriques irait même à l'encontre des droits et libertés fondamentaux des citoyens de l'UE.

La précaution est donc de mise pour ces deux acteurs alors que la Commission européenne planche depuis le 21 avril dernier sur cette proposition de règlement. L'avis des régulateurs européens de la protection des données, qui appellent au passage à une clarification de leur rôle et de leurs prérogatives dans ce domaine, demeure consultatif. Le règlement devra ensuite être soumis au Parlement européen, avec de longs débats à venir étant donné l'enjeu qui est associé à ces potentielles restrictions d'utilisation de l'IA.