Aux États-Unis, une reconnaissance faciale défaillante empêche les demandeurs d'emploi de toucher leur chômage

La technologie de reconnaissance faciale d'ID.me a pour objectif de croiser données biométriques et informations officielles sur les demandeurs d'allocations chômage afin de vérifier leur identité et leurs droits potentiels à percevoir une indemnité. Le recours aux services de cette entreprise dans 24 États américains doit permettre d'éviter les pertes liées aux fraudes dans la perception des allocations chômage. Toutefois, des milliers d'utilisateurs dénoncent d'importantes failles qui entraineraient un blocage de leur profil et l'impossibilité de percevoir leurs indemnités.

Au bout de trois échecs d'identification, l'allocataire potentiel est bloqué par le service ID.me. Selon Vice, les personnes de sexe féminin et de couleur sont celles qui seraient le plus victimes de blocages injustifiés.

Quant au recours au service d'aide, disponible en maximum 30 minutes 24h/24 et 7j/7 d'après le P.-D.G. d'ID.me Blake Hall, de nombreux messages de plaintes nous apprennent qu'il nécessiterait plusieurs semaines d'attente et de procédures. Vice cite notamment le cas de Tom Weaver, qui a dû attendre près de trois semaines avant de toucher à nouveau ses allocations. Pour Hall, il n'y aurait « aucune relation entre le teint de la peau et l'échec de Face Match sur une base 1:1 ».