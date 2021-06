La reconnaissance faciale envisagée pour sauver les koalas de l'extinction

Parmi les animaux emblématiques de l'Australie, le koala fait bonne figure. S'il est connu dans de nombreuses parties du monde comme étant un symbole du pays, tels le panda en Chine, le lémurien à Madagascar ou encore le kiwi en Nouvelle-Zélande, il est, comme les trois espèces citées à ses côtés, menacé par divers facteurs mettant en péril son avenir sur Terre.

La première menace à laquelle l'espèce est confrontée concerne la destruction de son environnement, avec la recrudescence d'incendies majeurs, à l'image de ceux de 2019 et 2020, qui auraient, selon la section australienne de la WWF, touchés près de 61 000 koalas, et plus largement, 143 millions d'êtres vivants.

La seconde menace vient des axes routiers que les koalas se risquent (trop) fréquemment à traverser. En moyenne, sur la période 1997 - 2008, 356 d'entre eux ont été conduits chaque année dans un centre de soin, sans que l'on sache combien sont décédés exactement après avoir été percutés et combien survivent à leur séjour à l'hôpital.

Comme d'autres pays, l'Australie développe son réseau de passerelles et de tunnels pour permettre à la faune de passer d'un bord à l'autre d'une route en toute sécurité. Mais le gouvernement a décidé d'accélérer les choses alors que le comptage officiel du nombre de koalas n'est toujours pas connu, ce qui complique la tâche pour leur conservation.