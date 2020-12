Huawei accusé d'utiliser la reconnaissance faciale pour identifier les Ouïghours en Chine

La société IPVM se présente comme une autorité indépendante passant au crible les dispositifs de vidéosurveillance en pratiquant des tests intensifs. John Honovich, l'un de ses chercheurs, rapporte que Huawei a travaillé avec la firme Megvii, spécialisée dans le développement d'algorithmes de reconnaissance faciale pour son projet Face++.

Huawei et Megvii auraient concocté un dispositif capable d'identifier l'âge, le sexe et les origines ethniques d'une personne. Dans le cadre de ces travaux, ils auraient également développé un système d'alerte à la reconnaissance de musulmans Ouïghours.

Selon IPVM, les deux sociétés travailleraient pour le compte du gouvernement chinois. Le pays est accusé par Amnesty International de détenir plus d'un million de Ouïghours dans des camps établis à l'ouest du pays, dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang.

En 2018, des représentants du congrès américain avaient demandé l'ouverture d'une enquête en accusant le gouvernement chinois d'avoir mis en place la plus grande politique de discrimination minoritaire au monde. Selon IPVM, en octobre 2019, le département du commerce américain avait ajouté huit sociétés sur liste noire, l'une d'entre elle étant Megvii. On le sait, plus tard, l'administration de Trump y ajoutera Huawei.