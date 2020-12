Google licencie une chercheuse spécialisée en éthique de l'IA, ses collègues crient à la censure

Timnit Gebru est co-responsable du département de recherche en intelligence artificielle. Plus précisément, elle travaille sur la dimension éthique. C'est notamment elle qui a démontré que les algorithmes de reconnaissance faciale sont moins susceptibles d'identifier correctement les femmes et les gens de couleur. D'emblée, ces personnes sont en quelque sorte discriminées. Dans le cadre d'une utilisation de la technologie par les forces de l'ordre, elles sont alors plus à même d'être contrôlées par les autorités.

Dans de nouveaux travaux de recherche, Timnit Gebru remet en cause le perfectionnement des algorithmes de machine learning à grande échelle. Elle estime que cela implique des coûts environnementaux et financiers. Elle ajoute par ailleurs qu'en tentant d'intégrer un vaste nombre de données pour entraîner ces algorithmes, ces derniers risquent d'être influencés par des propos à caractère raciste, sexiste ou grossier. La chercheuse ajoute alors qu'il est important de sélectionner plus finement les sources de données.

Ce projet de recherche a été écrit avec quatre autres collègues ainsi que des collaborateurs externes. Toutefois, il a été passé en revue et rejeté. Timnit Gebru explique qu'au retour d'une période de congés, elle a été licenciée.

Timnit Gebru affirme que les idées décrites dans ce projet contredisaient les pratiques actuelles de la société. Elle estime que Google n'a pas apprécié sa vision des choses. Elle souligne en outre que son employeur a souhaité se venger après qu'elle a déclaré publiquement que Google n'a pas suivi ses engagements dans le recrutement de femmes depuis le début de la pandémie.