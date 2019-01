Andy Rubin protégé et remercié par Google après une affaire d'abus sexuel ?

Google aurait payé des millions de $ d'indemnités à des cadres accusés de harcèlement sexuel

Google se défend de couvrir de tels comportements et met en avant ses « efforts »

Google a t-il couvert des faits de? C'est la question que pose le New York Times avec une enquête révélant que le moteur de recherche a étouffé plusieurs cas de «». Parmi les trois cadres de l'entreprise visés,, le créateur d'Andy Rubin aurait quitté l'entreprise en 2014, à la demande expresse du PDG dede l'époque Larry Page, empochant une indemnité de départ de 90 millions de $, en plus de stock-options estimées à 150 millions de $. La plainte, jugée crédible par les dirigeants de Google, accusait le « père d'Android » d'avoir forcé une employée du groupe, avec qui il entretenait une liaison, à avoir une relation sexuelle.Suite à cette enquête,, actuel dirigeant de Google, a envoyé un e-mail à l'ensemble de ses employés pour démentir les accusations. Il rappelle que Google a renvoyé depuis deux ans 48 salariés, dont 13 hauts responsables pour des cas de harcèlement sexuel. Il nie également que son entreprise a fait bénéficier d'indemnités de licenciement ces employés.Lui et sa vice-présidente des ressources humaines, Eileen Naughton, rappellent que Google a «».Andy Rubin, via l'intermédiaire de son compte Twitter, a tenu également à démentir les allégations du journal, assurant «» et n'avoir «». Espérons que le New York Times ai des preuves à porter à leur dossier quant à ces accusation des plus graves.