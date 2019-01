Essential, l'entreprise d'Andy Rubin (Android), licencie 30% de ses employés

© credit_image

L'Essential Phone, un échec... cuisant

Une IA à la Google Duplex en cours de développement

Fondée en 2015 et déjà constituée de 120 employés, la société fondée par le co-fondateur d'Android(aux côtés de Rich Miner), connue sous le nom d'Essential, vie des heures sombres : d'après les informations de Bloomberg confirmées par une porte-parole de la compagnie, 30 % des employés ont été licenciés, soit environ une trentaine de personnes après quelques calculs., a ainsi répondu une porte-parole aux journalistes du média américain, venant ici confirmer la mauvaise nouvelle. Il faut dire que les tentatives d'Essential de s'implanter dans le dur milieu des technologies ont jusque-là été infructueuses, lui amputant une bonne partie de son budget.A l'origine de l' Essential Phone PH-1 , la firme californienne a essuyé un bide monumentale quelques mois après sa sortie, l'incitant même à annuler le développement et la commercialisation d'une seconde version ( selon de sérieuses rumeurs ), préalablement prévue pour l'année 2018. Au total, près de 100 millions de dollars sur un budget global de 300 millions de dollars ont été investis dans diverses projets, sans pour autant rencontrer le succès escompté.Le lien de cause à effet entre le fiasco de l'Essential Phone et le licenciement de 30 personnes rattachées aux pôles hardware, marketing et vente, n'est donc pas difficile à établir. Un coup dur qui n'abat pas pour autant Andy Rubin, déjà lancé sur un nouveau projet reposant sur une intelligence artificielle capable de gérer vos SMS et appels à votre place . Un peu à l'image de Google Duplex , en somme.