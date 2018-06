Le smartphone Essential 2 ne sortira sûrement jamais

150.000 exemplaires vendus, seulement

Tout est à vendre

Modifié le 01/06/2018 à 15h36

Censé bousculer le marché à sa sortie l'été dernier, l'Essential de première génération a malheureusement fait un bide commercial, ce qui expliquerait qu'Andy Rubin jette l'éponge.C'était le projet de sa vie : Quand en 2014, il quitte Google pour fonder sa startup Essential Products Inc., Andy Rubin attire rapidement dans ses projets des investisseurs comme Amazon, Foxconn ou Tencent. Il faut dire qu'Andy Rubin n'est pas n'importe qui : âgé de 55 ans, il a passé les 20 dernières années à développer des smartphones, et notamment l'OS pour mobile majoritaire dans le monde, Android, que lui a racheté Google.Mais l'aventure est en train de tourner court. Selon Bloomberg, Andy Rubin serait en train de chercher des repreneurs, et aurait annulé le développement de l'Essential 2, programmé pour succéder à l'Essential sorti l'été dernier. L'Essential, sur le papier, avait tout de l'. Mais il ne s'en serait finalement vendu que 150.000 exemplaires depuis 10 mois, et la majorité depuis le passage du prix de 699 à 499 dollars.Une véritable catastrophe industrielle, alors que l'Essential a englouti la plus grosse partie des 100 millions de dollars engagés par la startup dans le développement de ses produits. On trouve parmi eux, outre le smartphone, une enceinte connectée, mais dont on n'a jamais vu mieux que des images de synthèse.Estimé encore l'an dernier pas loin d'un milliard de dollars, Essential serait donc à vendre, sûrement pour un montant inférieur, brevets et produits inclus, ainsi que les équipes d'ingénieurs souvent débauchés chez Apple et Google. Andy Rubin a réagi hier à l'annonce par Bloomberg de l'annulation de l'Essential 2, en déclarant sur Twitter avoir