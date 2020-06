Une pétition circule chez Google pour que le géant stoppe ses contrats avec la police

Pour les signataires, qui se disent « incroyablement déçus » par la réponse de leur entreprise, l'effort est trop modeste. La pétition appelle le groupe à aller plus loin en cessant la vente de technologies aux forces de police, ajoutant : « Pourquoi aider les institutions responsables du genou sur le cou de George Floyd à être plus efficaces ? ». Les signataires accusent également le comité d'action politique (PAC) de leur employeur de les inciter à faire des dons pour ensuite les reverser « à des politiciens racistes et à des suprémacistes blancs ».