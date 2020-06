GitHub, une plateforme détenue par Microsoft et recensant une communauté de 50 millions de développeurs, fait désormais partie des enseignes à avoir annoncé des actions aux objectifs parfois flous en faveur de l'égalité raciale. YouTube et Apple ont chacun récemment engagé 100 millions de dollars dans ce but. IBM a également renoncé à ses projets de reconnaissance faciale pour des raisons éthiques.