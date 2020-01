CES 2020 : Cooler Master aussi propose son boîtier gamer NUC Element

Crédits : Cooler Master

Le concept de mini-PC puissant et modulaire d'Intel, avec le Compute Element , pourrait bien s'imposer comme une référence ! Pas seulement pour profiter d'une configuration de bureau évolutive, mais aussi d'un PC gamer performant et (très) compact. En somme une bonne alternative aux consoles de salon.La révolution modulaire du mini-PC présentée ces derniers jours par Intel semble séduire les fabricants, à l'image de Razer et Cooler Master qui se sont déjà associés au géant de Santa Clara afin de proposer leur solution s'articulant autour de ce concept.Alors que Razer déterre la hache de guerre avec son Tomahawk, un mini-PC gamer dans un boîtier de 10 litres qui sera proposé nu ou prêt à l'emploi, c'est au tour de Cooler Master de nous dévoiler son boîtier : le NC 100.À mi-chemin entre le Ghost Canyon et le Tomahawk de par sa capacité (7,5 litres contre 5 litres pour le Ghost Canyon et 10 litres pour le Tomahawk), le NC 100 sera en mesure d'accueillir une carte graphique de pleine longueur ; ce qui indique qu'il peut sans problème embarquer une carte graphique GeForce RTX série 20 de NVIDIA.Le NC 100 sera livré avec une alimentation Cooler Master SFX, ainsi qu'avec les circuits nécessaires pour y connecter le NUC Compute Element. Notons que c'est ce qui le différencie du Razer Tomahawk dont le boîtier nu sera livré sans aucun de ses éléments. Le boîtier de Cooler Master embarque également plusieurs filtres à poussières, ainsi que deux ventilateurs et comporte deux poignées sur sa face supérieure qui permettent de le transporter facilement.Cooler Master a d'ores et déjà avancé le tarif de 199,99 $ pour son NC 100, il devrait logiquement être disponible dès avril 2020. Si le boîtier est commercialisé nu dans un premier temps, Cooler Master proposera diverses configurations personnalisées avec CyberPowerPC, un assembleur d'outre-Atlantique. Plusieurs versions à base de GPU AMD ou NVIDIA pourraient ainsi voir le jour, comprenant jusqu'à trois emplacements M.2 et 32 Go de RAM.Ces configurations « clé en main » pourraient également apparaître dans les prochains mois sur les différentes boutiques d'assembleurs de l'Hexagone, comme LDLC et Top Achat. Aucun prix n'est pour l'heure connu.