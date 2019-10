Intel intègre son "Element" dans les NUC Ghost Canyon

© KoolShare

Ghost Canyon démonté, décortiqué et détaillé

Core i5, i7 ou i9 au choix... mais en basse consommation

Un NUC dont on ignore encore le prix officiel

The Element pourrait avoir de l'avenir, notamment sur Mini-PC. Démonté cette semaine par un utilisateur des forums chinois KoolShare , le NUC Ghost Canyon d'Intel abrite en son sein l'intrigant module présenté à Londres le 7 octobre dernier. Ce dernier semble entre temps avoir été renommé « NUC Compute Element ». Un blase plus descriptif pour cette carte dual slot PCIe, qui vise avant tout à proposer un NUC facile à upgrader.Au-delà du module CPU/RAM/stockage qu'il embarque, le prochain NUC d'Intel suit à la lettre la doctrine de cette gamme de produits. Le PC est ultra compact (238 x 216 x 96 mm), sérieusement conçu et convenablement ventilé. Pour ce faire, Intel mise sur des grilles en guise de panneaux gauche et droit. Ces dernières laisseront passer l'air frais nécessaire aux composants et un petit ventilateur de 80 mm, placé sur le dessus du boîtier, sera chargé d'extraire l'air chaud.Désossé et exhibé dans son plus simple appareil sur les forums de KoolShare, le NUC dévoile son alimentation 500 Watts. De marque FSP, elle est fixée dans le fond du boîtier. Une carte est placée au-dessus de cette alimentation, indique Tom's Hardware US, elle recèle deux slots PCIe 3.0 x16, un slot PCIe 3.0 x4 et un emplacement M.2 22110, disposant de son propre dissipateur.Le premier slot PCIe 3.0 x16 est sans surprise réservé au module The Element, tandis que le second est laissé vacant. Il permet d'accueillir une carte graphique dédiée que l'utilisateur final pourra rajouter à ses frais. Il faudra en revanche se tourner vers un modèle compact n'occupant pas plus de deux slots et ne dépassant pas les seuil des 20,23 cm de long.Le reste du NUC se résume pour l'essentiel au module The Element. Ce dernier est décliné en plusieurs versions suivant le modèle de NUC choisi. Il peut ainsi arborer un Core i9-9980HK , un Core i7-9750H ou plus modestement un Core i5-9300H. Trois processeurs à basse consommation (que l'on retrouve par exemple sur de nombreux laptops gaming), dont le TDP est fixé à 45 Watts.Pour en savoir plus, il convient de démonter le module d'Intel. Trois coups de tourne-vis plus loin, The Element nous présente ses entrailles : on y découvre sans étonnement particulier un système de dissipation proche de ceux utilisés sur ordinateurs portables.Le processeur est refroidi par un dissipateur passif en cuivre, et un petit ventilateur de laptop ajouté en plus s'activera pour évacuer le surplus de chaleur du CPU.Comme évoqué plus haut, The Element embarque la RAM, mais il faut la rajouter soi-même via deux slots SO-DIMM DDR4. Le module peut supporter jusqu'à 64 Go de DDR4-2400 ou un maximum de 32 Go en DDR4-2666. Pour le stockage, même idée, Intel met à disposition un port M.2 2280 et un port M.2 22110. Au total ce fameux NUC 9 Extreme (alias « Ghost Canyon ») peut donc compter sur trois SSD différents : deux à l'intérieur du module The Element et un troisième à l'extérieur, raccordé à la carte présentée plus haut. Les configurations RAID 0 et RAID 1 sont par ailleurs prises en charge.À noter que The Element s'occupe aussi du volet connectique, du moins en partie, avec quatre ports USB 3.1 Gen 2 Type A, et deux ports Thunderbolt 3. Une sortie HDMI 2.0a est par ailleurs gérée par les Core de neuvième génération intégrés sur le module, grâce à leur iGPU Intel UHD 630.En matière de connectique, toujours, la façade du NUC arbore un lecteur de cartes SD, deux ports USB 3.1 Gen 2 Type A et un combo micro/casque Jack 3,5 mm.Côté connectivité, The Element propose deux ports Gigabit Ethernet (l'un basé sur le contrôleur i219-LM, précise Tom's Hardware US, l'autre propulsé par le contrôleur i219-AT). Wi-Fi 802.11ax et Bluetooth 5 sont aussi de la partie grâce à la puce Intel Wifi 6 AX200.Si l'on connaît désormais intimement le nouveau NUC Ghost Canyon d'Intel, une question reste en suspens : celle du prix. L'appareil devrait, selon les dernières fuites, arriver sur le marché l'année prochaine à un tarif pour l'heure inconnu, avec trois ans de garantie limitée en prime.