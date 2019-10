Un PC en guise de radiateur, ça vous chauffe ?

Distribuer la chaleur grâce au processeur

Une adaptation ingénieuse

Lire aussi :

Des hackers accèdent aux systèmes de la NASA (JPL) via un Raspberry Pi



Source : MiniMachines

L'appareil, qui ressemble énormément à un chauffage, va être mis en vente en petite quantité à partir de 126 euros.Qui ne s'est jamais plaint d'avoir un PC qui chauffe trop pendant l'utilisation ? Un utilisateur d'un forum russe a décidé de créer un véritable convecteur à l'aide de son Mini PC. Dans un châssis constitué de 5 kg d'aluminium, il a mis en place un système de distribution de chaleur directement reliée et adaptée au processeur de son Mini PC. Une idée simple et efficace.Le résultat mesure 40 cm de large pour 30 cm de haut et 7 cm d'épaisseur. Les watts dégagés sont absorbés par le métal et diffusés passivement.En outre, le créateur de ce PC-chauffage utilise un système d'évacuation de la chaleur de type « thermosiphon ». Ce système d'évacuation des fluides en circuit fermé fonctionne de la même manière qu'un caloduc : la chaleur est transférée à un fluide qui la déplace au cœur du châssis. Refroidi, le fluide retourne en chambre de chauffe et le circuit se répète.Le boîtier va être mis en vente en petite quantité à 126 euros pièce, mais une version en aluminium poli sera également disponible à 155 euros.