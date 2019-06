Des hackers accèdent aux systèmes de la NASA (JPL) via un Raspberry Pi

Un Raspberry Pi ouvre les portes du JPL aux pirates

Une tendance au laxisme ?

Source : Engadget

Ceassez préoccupant pour laa déclenché un, examen qui a permis de révéler de nombreuses lacunes du Jet Propulsion Laboratory (JPL) en termes de sécurité informatique.Le(JPL) est très certainement l'et possède une large expertise dans le, à l'image de la mission InSight , ou encore des rovers martienset Opportunity Seulement, malgré les progrès technologiques réalisés dans le domaine spatial, le JPL semble bienSelon un rapport du bureau de l'inspecteur général de la, le JPL affiche effectivement de nombreuses faiblesses en termes de sécurité informatique, constat préoccupant puisque le rapport affirme en outre que ces faiblesses «» tout en «».L'audit a révélé que le JPL avait été: les hackers étaient alors parvenus à accéder au système grâce à un Raspberry Pi connecté au réseau,Ce manquement ainsi que les autres défaillances de sécurité présentes sur ce réseau, ont permis aux hackers de. Les informations dérobées concernaient notamment le(DSN), un réseau de communication composé de trois sites terrestres, qui permet à la NASAet ce malgré la rotation de la Terre, soit le «».L'attaque aurait d'ailleurs pu être bien plus inquiétante puisque les pirates ont eu accès à un, non segmenté, et auraient éventuellement été en mesure d'envoyer des «».Dans leur rapport, les auditeurs pointent le: «».Par ailleurs, ils ont découvert certains cas dans lesquels, et ce sur de longues périodes. Certaines vulnérabilités sont ainsi restées en suspens durant plus de. Une problématique ennuyeuse pour le JPL, d'autant plus que le rapport affirme que ces pratiques d'intervention et de gestion des incidents sont loin d'être celles préconisées par la NASA.