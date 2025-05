Martin_Penwald

Encore une fois, si les objectifs changent à chaque changement d’administration, ça ne fait qu’empêcher toute avancée. Il est de plus en plus probable que le prochain humain sur la Lune soit Chinois.

Et là, en plus, il s’agit de détruire l’appareil d’état de sorte à créer une dictature fasciste selon les modèles allemand et italien des années 1920/1930.