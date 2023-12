Un audit le confirme, la NASA ne pourra sans doute pas marcher sur la Lune en 2025

2025 sera-t-elle une date impossible à viser ? Le GAO n’a pas de boule de cristal, le bureau est là pour mettre le doigt sur les problèmes de budget, d’agenda et de gestion de la NASA. Il livre néanmoins ses propres estimations, sur la base des progrès observés aujourd’hui, et conclut à une fenêtre possible en 2027. Si la NASA arrive à la même conclusion, il serait théoriquement possible d’intercaler une autre mission en lieu et place d’Artemis III et de passer l’atterrissage lunaire à Artemis IV, mais cela poserait d’autres problèmes. Il faudrait en effet modifier le contrat actuel des productions du lanceur géant SLS, Artemis IV devant pour l’instant utiliser un nouveau matériel (l’étage supérieur EUS).

Nul doute que 2024 sera une année pivot pour le programme, et ce, d’autant plus du fait des élections présidentielles à venir : ce sont les politiciens qui fixent chaque année le montant alloué à l’agence américaine. Depuis le 1er octobre, comme les représentants et sénateurs américains ne se sont pas mis d’accord, la NASA est financée par une résolution CR, c’est-à-dire qu’elle ne sait toujours pas son budget pour 2023-24 et qu’elle opère à l’aveugle sur un niveau de financement équivalent.