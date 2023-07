Un bond de géant pour la Chine, qui prépare ses premiers pas sur la surface lunaire

Bien sûr, tout est encore préliminaire, s'agissant d'un plan qui concerne la fin de la décennie. Mais l'architecture de mission qui permettra à la Chine d'envoyer deux de ses ressortissants fouler le sol lunaire se met doucement en place. Elle devrait finalement reposer sur le lanceur CZ-10, en cours de développement actuellement et moins ambitieux que la gigantesque fusée CZ-9, qui ne sera disponible que plus tard, lorsque les technologies seront plus matures (notamment parce qu'elle sera réutilisable).

CZ-10, qui reprend plusieurs éléments déjà disponibles dont des moteurs en test actuellement, devrait voler dans une première version dès 2027, et sa capacité espérée en 2028-29 devrait permettre d'envoyer jusqu'à 27 tonnes vers la Lune. Assez pour y envoyer une capsule habitée et un atterrisseur ? Non, pas les deux. Mais chaque élément de 26 tonnes fera le voyage indépendamment, et ils se retrouveront en orbite lunaire, avant de se séparer provisoirement et d'emmener les astronautes (ou taïkonautes) tenter de se poser et de fouler le régolithe.