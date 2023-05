La Chine envoie une rotation d'équipage sur sa station spatiale, mais regarde déjà plus loin…

Le décollage de Jing Haipeng, Zhu Yangzhu et Gui Haichao est passé relativement inaperçu dans notre paysage médiatique. La fusée CZ-2F, qui transportait leur capsule Shenzhou 16 vers l'orbite, s'est arrachée du sol ce mardi 30 mai à 3 h 31 du matin (heure de Paris). Elle s'est ensuite approchée de la Station spatiale chinoise (la SSC) pour s'y amarrer en fin de matinée, après un vol entièrement automatisé.

Il s'agit de la cinquième rotation en deux ans au sein de l'imposante station composée de trois grands modules (deux laboratoires et le module central Tianhe), et la première pour laquelle un membre de l'équipage est issu directement de la société civile. En effet, Gui Haichao n'est pas militaire, une nouveauté pour le programme chinois !

Jusqu'au 3 juin, l'équipage de Shenzhou 16 et celui de Shenzhou 15 vont cohabiter pour assurer une transition efficace et bien démarrer les 6 mois d'expériences, d'installations et de sorties spatiales qu'ils ont devant eux. La SSC est encore jeune, et même si la Chine montre une impressionnante réussite technique dans sa mise en place, vivre dans l'espace sur le long terme est un apprentissage permanent (la logistique ainsi que la gestion des stocks et de la maintenance, par exemple, ne sont pas de simples tâches) !