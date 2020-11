La mission Chang'E 5 atteint l'orbite lunaire et se prépare à alunir

Malgré l'intense préparation de la mission Chang'E 5 au sol dans les années qui ont précédé son décollage, chaque manœuvre qui rapproche le véhicule de son retour vers la Terre avec des échantillons est une étape importante vers le succès. Et si la mission ne dure effectivement que trois semaines, le planning est chargé.

Après son décollage le 23 novembre, Chang'E 5 a allumé son moteur principal avec succès pour prendre le chemin vers la Lune. Deux corrections de trajectoires (minimes) plus tard, et quatre jours et demi après le décollage, les équipes au sol ont assisté à la mise sur orbite de l'appareil le 28 novembre. Une étape « simple » aujourd'hui, et qui a pourtant posé bien des problèmes aux missions pionnières de la course à l'espace des années 60 !