Il y a le programme Artemis aux États-Unis, et l'International Lunar Research Station (ILRS) en Chine, c'est-à-dire l'objectif d'implanter une base collaborative internationale au pôle Sud de la Lune. Et pour préparer au mieux le terrain, l'agence spatiale chinoise (CNSA) mène actuellement le programme Chang'e, qui consiste à explorer le satellite grâce à des efforts robotisés, afin d'y étudier sa surface, sa structure géologique et ses ressources, le tout grâce à une cartographie détaillée, à l'analyse des éléments chimiques et à l'examen du sol et de l'environnement lunaires.