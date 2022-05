La NASA paie-t-elle un pognon de dingue pour ses contrats ?

Un contrat « cost-plus », qui est le schéma le plus classique pour l'agence américaine, consiste à signer avec une entreprise un accord cadre avec un montant et une date de livraison… Et à couvrir également les dépassements et n'appliquer aucune pénalité en cas de retards. Historiquement, il s'agit de pousser les industriels à remplir leur part du travail et à innover sans craindre les retours de bâton de l'administration, dans un domaine où, il faut l'avouer, personne n'arrive vraiment à livrer à temps. Tout du moins, tel était le concept de départ… Dévoyé depuis ?