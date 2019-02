Intel dévoile tacitement ses principales puces de neuvième génération pour Notebooks

6 nouveaux processeurs attendus pour le second trimestre 2019

Quelques informations sur le Core i3-9100 (de bureau)

Récemment, Intel a en effet délivré aux régulateurs, ainsi qu'aux autorités, le listing de ses nouveaux processeurs mobiles. Nous voici donc en mesure de prendre connaissance des dénominations de ces derniers et de leurs principales caractéristiques techniques. Au programme (pour l'instant) : de nouveaux Core i9, i7 et i5, déclinés à chaque fois en deux versions.D'après les listings d'Intel relayés par AnandTech , 6 nouveaux processeurs hautes performances sont attendus prochainement : les Core i9-9980HK, i9-9880H, i7-9850H, i7-9750H, ainsi que les i5-9400H et i5-9300H. Tous visent le secteur du laptop professionnel et/ou Gamer et devraient arriver sur le marché au cours du second trimestre 2019 sans plus de précisions. Leurs fiches techniques n'ont pas été officiellement confirmées par Intel, qui - fort logiquement - ne souhaite pas donner de commentaires sur des produits qui n'ont pas encore été officiellement présentés.On apprend cependant que les Core i9-9880HK et i99880H seraient conjointement pourvus de de 8 cores hyperthreadés, 16 Mb de cache L3 et de fréquences en boost (respectivement estimés à 5 et 4,8 GHz) proches de celles de leurs homologues de bureau. Les différences entre ces deux processeurs et les Core i9-9XXX de bureau viendraient sans surprise de leurs fréquences de base, pressenties comme nettement plus basses. L'objectif d'Intel serait en effet de rester à 45 Watts de TDP sur les variantes mobiles de ces puces.Les Core i7-9850H et i7-9750H seraient également pourvus de 8 cores, mais sans hyper-threading cette fois, et pourraient profiter de fréquences cadencées à un maximum de 4,6 GHz avec 12 Mb de cache L3. De la même manière que pour les Core i9 évoqués plus haut, leurs fréquences de base seraient considérablement ralenties par rapport aux Core i7 pleine taille.Viennent enfin les Core i5-9400H et 9300H. D'après les premiers indices les concernant, ces deux puces ne seraient pas équipées de 6 cores, mais de 4. L'hyper-threading serait cependant de la partie sur les deux processeurs, tandis qu'en termes de performances l'i5-9300H serait plus véloce que son prédécesseur l'i5-8300H. Les 9400H et 8400H partageraient toutefois la même fréquence, pour une puissance de calcul potentiellement semblable.Parallèlement aux futurs processeurs mobiles d'Intel, des informations sur le Core i3-9100, déjà aperçu dans des listings par le passé, font surface. Destinée pour sa part aux ordinateurs de bureau, cette puce serait pourvue de fréquences allant jusqu'à 4,2 GHz et de 6 Mb de cache L3.Son prix, quant à lui, devrait rester dans la continuité de celui du Core i3-8100 (son prédécesseur) et donc rester largement sous la barre des 200 euros.