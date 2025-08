Cela dit, la Chine et son champion local, SMIC, auraient le plus à gagner d'une fuite de secrets industriels émanent de TSMC : ce dernier est en effet toujours limité à un procédé de gravure en 7 nm, basé sur d'anciens équipements DUV (les sanctions américaines l'ayant empêché de s'équiper en machines EUV plus avancées).

Cependant, il est bien sûr impossible de tirer la moindre conclusion dans cette affaire. Du moins à ce stade, car l'enquête débute.

On sait par contre que les employés licenciés par TSMC pourraient faire l'objet de poursuites judiciaires sévères de la part de la justice taïwanaise. Nikkei explique en effet que bureau du procureur général de Taïwan traitera cette affaire sous l'angle de la Sécurité Nationale, comme l'y autorise la loi depuis 2022.