Au-delà de la prouesse technique, l'enjeu est aussi économique. La position de quasi-monopole de TSMC commence à peser lourdement sur l'industrie. Nous savons qu'avec TSMC, le prix des puces devrait connaître une augmentation plus forte qu'attendue. Le fondeur taïwanais a le luxe de pouvoir dicter ses tarifs, et personne ne peut vraiment contester.

L'arrivée d'un concurrent crédible comme Rapidus pourrait, à terme, rééquilibrer le rapport de force et offrir une alternative vitale. Pour le Japon, il ne s'agit pas seulement de produire des puces. Il s'agit de s'assurer de ne plus jamais être à la merci d'une chaîne d'approvisionnement unique et fragile. C'est une quête de résilience, et nous la suivrons avec la plus grande attention.