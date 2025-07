Il y a une vingtaine d'années, le nombre d'entreprises spécialisées dans la fabrication de semi-conducteurs haut de gamme tournait autour de la vingtaine. En l'espace de deux décennies, il pourrait se réduire à une.

Alors que TSMC pousse toujours plus son avantage technologique et qu'Intel est toujours en grande difficulté, c'est Samsung qui décide de repousser encore un peu plus son nœud de production le plus moderne, le 1,4 nm.