Dans le même ordre d'idées, Intel évoque une augmentation possible de la fréquence de fonctionnement de 25 % entre l'Intel 3 et l'Intel 18A. La dernière comparaison chiffrée mise en avant par Intel conserve un niveau de performance équivalent : dans ce contexte, on peut s'attendre, à 0,75 volt de tension, à une baisse substantielle de la consommation électrique entre l'Intel 3 et l'Intel 18A, on parle tout de même de 40 % de moins.

Pour atteindre de telles performances, Intel se repose sur plusieurs avancées techniques et, en particulier, les nouveaux transistors RibbonFET et le PowerVia lesquels offrent une efficacité bien supérieure grâce, notamment, à un contrôle plus précis de l'alimentation. Intel a aussi souligné l'utlisation de la lithographie EUV Low-NA qui doit nettement alléger la fabrication en réduisant de 44 % le nombre de masques nécessaires.