La nouvelle a fait l’effet d’une bombe : exit la possibilité de voir des iPhone équipés de 2 nm dès 2025. Il faudra attendre au moins un an de plus pour que ces puces se retrouvent dans nos appareils. Bien qu’il domine le marché, TSMC rencontre des obstacles considérables pour produire en masse des puces 2 nm fiables. Malgré une technologie 3 nm très au point (plus de 90 % de rendement) et une production 2 nm atteignant tout de même 60 % de bons dies, l’entreprise taïwanaise juge qu’elle n’est pas encore prête pour la grande bascule.