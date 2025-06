La nouvelle est tombée comme un couperet pour les ambitions de Samsung Foundry. La production en volume de puces gravées en 1,4 nm, initialement prévue pour 2027, est désormais repoussée à une date ultérieure à 2028, soit un retard de près de deux ans sur la feuille de route originelle. Certaines rumeurs évoquent même une possible annulation pure et simple du projet, signe des difficultés rencontrées. Ce contretemps force l'entreprise à revoir sa stratégie et à concentrer ses efforts sur la fiabilisation de son nœud en 2 nm, qui rencontre lui aussi des problèmes de yield (rendement).

Ce report n'est pas anodin, car le passage au 1,4 nm promet des gains de performance et d'efficacité énergétique cruciaux, notamment pour les marchés en pleine expansion de l'intelligence artificielle et du High-Performance Computing (HPC). Confronté à des rendements jugés trop faibles sur ses processus de pointe, Samsung se voit contraint de ralentir pour consolider ses technologies actuelles. Le rendement de son processus en 3 nm serait inférieur à 20 % et celui en 2 nm oscillerait entre 20 et 30 %, des chiffres trop bas pour une production de masse rentable.