Parmi ces nombreux clients pressés, on retrouve évidemment en plus gros demandeur Apple. La firme de Cupertino utilisera ces puces dans sa future gamme d'iPhone 18, dont la sortie est programmée pour 2026. Derrière, le client le plus important devrait être NVIDIA, qui utilisera ces puces dans sa prochaine architecture Vera Rubin.

La demande devrait ainsi être telle qu'elle devrait même excéder la capacité de fourniture de TSMC lors de la phase initiale de production. TSMC veut atteindre un rythme de production de 50 000 wafers 2 nm d'ici à la fin 2025, pour ensuite possiblement aller jusqu'à tripler ce chiffre à l'horizon 2027. Les puces 2 nm devraient ensuite commencer à être produite du côté de l'usine installée dans l'Arizona en 2028.