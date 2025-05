Selon les informations rapportées par The Information, Apple prévoit de modifier

son planning de sortie pour l'année 2026. Les modèles premium, à savoir l'iPhone

18 Pro et le modèle Air, seraient lancés en automne aux côtes du tout premier

iPhone pliable de la marque. En revanche, l'iPhone 18 standard serait reporté au

printemps 2027, ou il serait commercialisé simultanément avec le successeur de

l'iPhone 16E.

L’appareil pliable de la Pomme adopterait une structure de type « livre », et non à clapet, à l'instar du Galaxy Z Fold de Samsung, avec un écran de 5,7 pouces une fois fermé et un écran légèrement inférieur à 8 pouces une fois ouvert. The Information précise que le dispositif utiliserait la reconnaissance faciale Face ID, corroborant une précédente déclaration de l’analyste Ming-Chi Kuo, qui évoquait par ailleurs une épaisseur de 4,5 à 4,8 mm en position ouverte pour le premier smartphone pliable d'Apple.