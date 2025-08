Zastava

Salut

La hausse des prix de quoi ?

Les cpu, AMD au moins sont moins chers que les générations précédentes. Intel grave lui-même.

Le prix des cartes graphiques a augmenté mais ce n’est pas nouveau et le nombre de transistor a explosé dans ces gpu.

Le prix des cartes mères a augmenté depuis la ddr5 mais TSMC n’y est pour rien.

Il ne faut pas croire que TSMC a un quelconque monopole mais simplement les clients préfèrent aller chez eux, ce qui n’est pas du tout pareil.

Les smartphones android, apple ou autres ont des flagships extrêmement chers mais pareil, c’est un choix du fabricant, Apple l’a toujours fait et Samsung, le plus gros vendeurs il y a quelques années s’est dit qu’il allait faire pareil. Avec bien souvent des puces gravées par lui.

Il existe des smartphones très bien à prix accessibles avec une puce gravée ailleurs que chez TSMC, comme quoi, personne ne pousse les fabricants à se fournir chez eux.

TSMC grave des dizaines et des dizaines de milliers de wafers par mois. Et rien n’a jamais indiqué qu’il vendait cher. Et cela aurait aidé la concurrence.