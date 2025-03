yomiel

De toute façon Trump ne sera plus là dans 4 ans voire peut être moins. Alors TSMC peut déclarer engager des sommes énormes et en même temps ne pas progresser sur le terrain, à cause des problèmes administratifs, de protocoles de sécurité ou de discrimination par exemple. Ces fabs mettent plus de 5 ans à se construire. On suivra de près ce qui se passe en Arizona, vu comme un test d’implémentation du CHIPS Act qui sera mis à mort par l’homme orange.

Pendant ce temps, vu ce qui se passe les Taïwanais pourraient finir par se sentir plus confortables avec les Chinois plus à l’ouest à cause de cette roulette géopolitique.