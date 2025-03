Les entreprises intéressées, surtout les acteurs émergents et PME, ont jusqu'au 15 mai 2025 pour soumettre leur dossier via la plateforme Démarches simplifiées. Comme le souligne la ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique Clara Chappaz, « construire des partenariats économiques bénéfiques pour la France et pour Taïwan peut nous aider à réaliser notre ambition de faire de la France une grande puissance de l'intelligence artificielle ». Il ne reste plus qu'à transformer l'essai.