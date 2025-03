Le point fort de cette inauguration aura été la signature d'un protocole d'accord entre Bertrand Rondepierre, le directeur de l'AMIAD, et Guillaume Lample, le directeur scientifique et cofondateur de Mistral AI (oui, il n'y a pas qu'Arthur Mensch, chez Mistral). La collaboration vise à garantir la souveraineté technologique française en matière de défense dans un secteur en évolution rapide et surtout hautement compétitif.