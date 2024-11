Claude va à l'avenir aider à développer des solutions de défense. Car son créateur Anthropic annonce l'officialisation d'un partenariat avec la société Palantir, spécialiste du Big Data historiquement liée aux agences de renseignement des États-Unis.

Ce partenariat va permettre de mettre les modèles IA Claude 3 et Claude 3.5 à disposition des agences de renseignement et de défense des États-Unis. « Nous sommes fiers d'être à l'avant-garde de l'apport de solutions d'IA responsables aux environnements classifiés des États-Unis, améliorant les capacités analytiques et l'efficacité opérationnelle dans les opérations vitales du gouvernement » s'est réjouie la directrice des ventes chez Anthropic, Kate Earle Jensen.